Peru'da kriz: Bakan istifa etti
Peru Savunma Bakanı Walter Ayala, askeri terfiler konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden istifa etti.
Peru Savunma Bakanı Walter Ayala, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada; üst düzey askeri komutanların terfileri, ordu ve hava kuvvetleri komutanlarının görevden alınmasına yönelik kendisine baskı yapıldığını söylemiş ve Castillo'ya görevden ayrılma isteğini iletmişti.
İSTİFA ETTİ
Bakan Ayala, istifasını Twitter hesabından duyurdu. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya teşekkür eden Ayala, görevinden "geri dönülemez" şekilde istifa ettiğini açıkladı.
"GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE"
Siyasette görevini yapmaya çalışırken engellemelerle karşılaştığını kaydeden Ayala, "Toplumsal siyasi sorumluluk üstlendim, bir demokrat olarak geri dönülemez şekilde Savunma Bakanlığından istifa ediyorum. Askeri terfi sürecinde güvenilir, yasal ve doğru bir eylem ortaya koydum" ifadelerini kullandı.
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