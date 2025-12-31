Perulu şamanlardan kehanet: Trump’a hastalık, Maduro’ya kaçış

Peru’da şamanlar, her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı ritüelinde 2026 yılına ilişkin kehanetlerini açıkladı.

Lima’nın güneyindeki bir sahilde bir araya gelen şamanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ağır bir hastalık geçireceğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ise iktidarı kaybederek ülkeden kaçacağını öne sürdü.

Ritüele katılan şamanlardan Juan de Dios Garcia, renkli ponçolar giyerek ve kuma çiçekler serperek yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri hazırlıklı olmalı çünkü Donald Trump ciddi şekilde hastalanacak” dedi.

Şamanlar, aralarında Trump ve Maduro’nun yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin posterlerinin de bulunduğu büyük görseller taşıdı.

Posterler üzerinde kılıçlar çaprazlandı, tütsüler yakıldı ve bazı görseller ayaklar altında çiğnendi.

MADURO İÇİN “YENİLGİ VE KAÇIŞ” KEHANETİ

Garcia, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ilişkin kehanetinde, “Maduro’nun yenildiğini görüyoruz. Venezuela’dan kaçacak. Yakalanmayacak” ifadelerini kullandı.

Şamanlar, Peru iç siyasetine dair de kehanette bulundu. Garcia, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori’nin kızı Keiko Fujimori’nin, daha önce üç kez kaybettiği başkanlık seçimlerini bu kez kazanacağını ileri sürdü.

Garcia, “Peru’yu yönetmeyi hayal eden kadının, atalarımızın bitkisi wachuma aracılığıyla gördüğüm kadarıyla 2026’da devlet başkanı olacağını görüyorum” dedi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI İÇİN “BARIŞ” ÖNGÖRÜSÜ

Şamanlar ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğini iddia etti.

Garcia, “Çatışmanın biteceğini ve barış bayrağının yükseleceğini görüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce de benzer kehanetler yapılmıştı

Bu törenin her yıl aralık ayının son günlerinde düzenlendiği belirtilirken, şamanların Ukrayna savaşının sona ereceğine ilişkin benzer bir kehaneti 2023 yılı için de yaptıkları hatırlatıldı.