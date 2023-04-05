Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Castillo, tutukluluğuyla ilgili BM'den yardım istedi

Peru'da eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, "siyasi tutuklu" olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Örgütü'nden duruma tepki göstermesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:12
Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Castillo, tutukluluğuyla ilgili BM'den yardım istedi
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Peru'da eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, sanal ortamda yaptığı konuşmada, ülkenin belirsiz bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Peru'da ne ben ne de halkım, adaleti bulamadığı için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütüne çağrı yaparak ve yaşanılanlara müdahale etmesini isteyerek çağrımı sonlandırıyorum" ifadesini kullandı.

Hakkında açılan çeşitli davalar nedeniyle 54 ay önleyici hapis cezasına çarptırılan Castillo, siyasi tutuklu olduğunu dile getirerek, haksız bir yargılanmadan geçtiğini söyledi.

Castillo, insani haklarının ihlal edildiğine dikkati çekerek, "Peru tarihinde ilk kez görevdeki bir cumhurbaşkanı siyasi önyargılara maruz kalarak gözaltına alındı ve ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkımdan vazgeçmeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Büyükelçiliğine sığınmak istediği iddialarını kabul etmeyen Castillo, "Kucağımda Meksika Büyükelçiliğine götürdüğüm kızıma makinalı tüfek doğrulttular. Ben ailemi Meksika Büyükelçiliğine götürüyordum kendim kaçmıyordum sadece onları başımıza gelen zorbalıktan kurtarmaya çalışıyordum" diye konuştu.

Peru'da savcılığın, eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya yönelik bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla talep ettiği 36 ay önleyici hapis isteği 8 Mart'ta yüksek mahkemece kabul edilmişti.

Castillo, herhangi bir suç işlemediğini savunmuş, "Peru biliyor, halk biliyor ki bugün anayasal ithamda bulunanlar da her halükarda bu sözde suç örgütünün bir parçası olacaklar" şeklinde konuşmuştu.

Castillo, cumhurbaşkanlığı görevi yaptığı dönemle ilgili hakkında ikisi bir "suç örgütünün" parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.


Peru Pedro Castillo

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