Peru'yu karıştıran olay: Cenazede yaşadığı fark edildi

Peru'da bir cenazede tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı fark edilen kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan kadın birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:07
Peru'yu karıştıran olay: Cenazede yaşadığı fark edildi
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Peru'da yaşayan Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde kayınbiraderi ile birlikte bir kaza yaptı. Kazanın ardından hem kendisinin hem de kayınbiraderinin öldüğü ilan edildi.

YAŞADIĞINI FARK ETTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, Tabutu açan aile Callaca'nın yaşadığını fark etti. Aile tabutla birlikte genç kadını hastaneye yetiştirdi. Yaşam destek ünitesine bağlanan Callaca, birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. 

"TABUTTAN SESLER GELDİ"

Bir mezarlık görevlisi yaşananları, "Tabutu omuzlayanlar bir ses duydu. Tabutu açınca Callaca'nın gözlerinin açık olduğunu ve terlediğini fark ettik. Hemen ofise yönelip yetkilileri aradı" sözleriyle anlattı.


Peru Cenaze

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