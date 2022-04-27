Gianluigi Buffon’dan Perugia maçında skandal hata
İtalya'nın efsane kalecilerinden 44 yaşındaki Gianluigi Buffon, Parma'nın Perugia ile oynadığı maçta büyük bir hata yaptı.
Serie B’de Parma forması giyen tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon, Perugia karşılaşmasında çok konuşulacak bir gol yedi.
Maçın 5. dakikasında penaltıdan golü bulan Perugia 1-0 öne geçerken, iki dakika sonra skoru 2-0’a getirdi. Parma oyuncusu Jayden Oosterwolde’nin geri pasını bekletmeden Enrico Del Prato’ya aktarmak isteyen Buffon, üzerinde baskı olmamasına rağmen topu ıskaladı.
Deneyimli kalecinin hatasını fırsat bilen Perugia forveti Marco Olivieri topu kaptı ve kaleye doğru ilerledi. Buffon rakibini yakalamaya çalışsa da, Olivieri topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı.
‘ARTIK EMEKLİ OLMALI’
Buffon’un hatası sosyal medyada gündeme otururken, birçok kişi efsane kalecinin emekli olması gerektiğini söyledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, “Buffon’u böyle görmekten nefret ediyorum. Bu noktada toparlan ve emekli ol” derken, bir başka kullanıcı “Buffon kariyerine ilkokula başladığım sıralarda başladı. Bence kramponları asmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
Parma maçın ikinci yarısında gol bulsa da, Perugia karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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