Peru'yu karıştıran olay: Cenazesinde dirildi, yine de ölümden kaçamadı
Peru'da trafik kazası geçirip hayatını kaybeden kadın, cenazesinde dirildi. Tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı fark edilen kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan kadın birkaç zaman sonra hayatını kaybetti.
Peru'da yaşayan Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde kayınbiraderi ile birlikte bir kaza yaptı. Kazanın ardından hem kendisinin hem de kayınbiraderinin öldüğü ilan edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, kazada ayrıca 3 yeğeni de ağır yaralandı. İki gün önce cenaze için toplanan kalabalık tabuttan sesler gelince neye uğradığını şaşırdı.
YAŞADIĞINI FARK ETTİLER
Tabutu açan aile Callaca'nın yaşadığı fark etti. Aile tabutla birlikte genç kadını hastaneye yetiştirdi. Callaca şu anda yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayat mücadelesi verdi. Ancak birkaç saat sonra hayatını kaybetti.
"TABUTTAN SESLER GELDİ"
Bir mezarlık görevlisi yaşananları, "Tabutu omuzlayanlar bir ses duydu. Tabutu açınca Callaca'nın gözlerinin açık olduğunu ve terlediğini fark ettik. Hemen ofise yönelip yetkilileri aradı" sözleriyle anlattı.
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