Peskov açıkladı: Putin, Erdoğan'la görüşecek mi?

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:43

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip'ın Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Gazze diplomasisi için dünya liderleriyle görüşmeye devam edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme yapılabileceğine ilişkin yapılan açıklamaya Kremlin’den yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir görüşmenin saatler içinde belirlendiğine dikkat çekerek, “Böyle bir görüşme henüz Putin’in programında bulunmuyor. Ancak Türk tarafıyla, en üst düzeydeki görüşmeler saatler içinde karara bağlanıyor. Dolayısıyla böyle bir görüşme için bir sorun bulunmuyor ve bu tür görüşmelerin gündemi her zaman geniştir. Bunun nedeni de ikili ilişkilerimizin çok geniş ve kapsamlı olmasıdır” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğuna dair açıklamalarını da değerlendiren Peskov, “Başkan Putin, bu tür temasları göz ardı etmiyor ve en üst düzeyde çeşitli temaslara açık” derken Putin’in bu temaslardan beklentisinin de sonuç odaklı olmasına dikkat çektiğini belirtti.

Kuzey Akım Boru Hatlarındaki patlamalarda boru hatlarına yapılan sabotajlardan Ukraynalı Albay Roman Chervinsky’nin sorumlu olduğuna ilişkin Batı medyasındaki haberleri dikkate aldıklarını vurgulayan Peskov, “Bu sabotajda ve terör eylemlerinde Ukrayna’nın izleri çeşitli raporlarda, soruşturmalarda ve medya açıklamalarında daha da belirginleşiyor. Bunları daha dikkatli inceleyeceğiz. Ancak, soruşturmayı yürütenlerin bunu dikkate alması gerekiyor ve soruşturmanın uzamaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GAZZE

İsrail’in Gazze’ye saldırılarından sonra burada yaşayan Rus vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yapan Peskov, “Bu diplomatlarımızın çabalarının bittiği anlamına gelmiyor. Tam tersine süreç daha yoğun bir çalışmayı beraberinde getiriyor. Herkesin Gazze’den ayrılmasını sağlamak için gereken birçok şey var. Diplomatlarımızın ve görevlilerimizin taraflar ile temasları ve çabaları sonuç verdi. İlgili tarafların da bize sağladığı yardımı memnuniyetle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Polonya’nın Belarus sınırına yeni bir tank taburu konuşlandırmasına yönelik konuşan Peskov, “Elbette bu gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adımdan başka bir şey değil. Buna karşın Belaruslu dostlarımız ne yapacağını biliyor ve güvenliklerini sağlamak için gerekeni yapıyorlar” diye konuştu.