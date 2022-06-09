Peskov: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu
Kremlin, doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatın durdurulduğunu açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus doğal gazının sevkiyatına yönelik yeni rubleyle ödeme sisteminin uygulamaya geçtiğini anımsattı.
Dmitri Peskov, söz konusu sistemi reddeden ülkelere doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu belirterek, "Doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatlar durduruldu. Daha fazla kesinti yapılmayacak. Sistem ayarlandı ve çalışıyor. Gazı alanlar, Rusya Devlet Başkanı'nın ilgili kararnamesinde belirtilen yeni sisteme göre çalışıyorlar" dedi.
Rus enerji şirketi Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları, ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.
Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.
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