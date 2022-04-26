Peşmerge: IŞİD yeniden harekete geçti
Terör örgütü IŞİD'in, Irak'ta saldırılarını artırarak yeniden harekete geçtiği bildirildi.
Terör örgütü IŞİD, son günlerde Irak'ın bazı noktalarında saldırılarını yoğunlaştırdı. IŞİD'in, bölgedeki eylemlerinin ardından Irak'ta yeniden harekete geçtiği uyarısı yapıldı.
K24'ün haberine göre, IŞİD son birkaç gün içinde Irak'ın Diyala, Ramadi ve Kerkük sınırlarında Haşdi Şabi ve Irak ordu güçlerine saldırılarını arttırdı. Saldırıların büyük çoğunluğunun gece düzenlenmesine dikkat çekildi.
'KÜÇÜK GRUPLARLA HAREKETE GEÇTİLER'
Peşmerge Güçleri komutanlarından Bahtiyar Muhammed, IŞİD'in yeniden harekete geçtiğine işaret ederek, “IŞİD, 2014 yılında işgal ettiği bölgelerin tamamında şu an küçük gruplarla harekete geçmiş durumda. Ara ara da Irak güçleri ve Haşdi Şabi’ye saldırılar düzenliyor” dedi.
Bahtiyar Muhammed, IŞİD'in yeniden harekete geçmesini Irak’taki siyasi kriz ve yeni hükümetin kurulamamasına bağladı. Muhammed, Irak ile Peşmerge Güçleri arasında da istihbarat hariç diğer konularda koordinasyonun zayıf olduğunu öne sürdü.
'IRAK ORDUSU GÜNDÜZ GÖRÜNÜYOR GECE GÖRÜNMÜYOR'
Peşmerge Güçleri komutanlarından Cemal Heme Reşid, IŞİD'in Irak’ın bazı bölgeleri ile IKBY idaresi dışında kalan bölgelerdeki hareketliliğine ilişkin, “Irak güçleri o bölgelerde gündüz cadde ve tepelerde bulunuyor, gece ise ortalıkta görünmüyorlar” diye konuştu.
'ÇELİK İRADE OPERASYONU'
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, çeşitli birliklerin katılımıyla 23 Nisan’da ülkenin batısında IŞİD'e yönelik “Çelik İrade” Operasyonu’nun ikinci aşamasını başlatmıştı.
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