Petrol fiyatlarındaki artış Asya ülkelerini alarma geçirdi

ABD-İsrail ile İran savaşı kaynaklı enerji krizinin etkileri bazı Asya ülkelerinde doğrudan günlük yaşama yansımış durumda.

Bangladeş’te yetkililerin akaryakıt arzını sınırlaması üzerine benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla ülkede üniversitelerin de geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hindistan ise sıvılaştırılmış petrol gazını (LPG) sanayi kullanıcılarından alarak hanelere yönlendirmek için acil durum yetkilerini devreye soktu. Böylece enerji kaynaklarının öncelikle konut tüketimine ayrılması hedefleniyor.

Bölgede enerji tasarrufuna yönelik uygulamalar giderek yaygınlaşıyor. Pakistan, okulların kapatılması ve bazı kamu hizmetlerinin çevrimiçi ortama taşınması gibi bir dizi tasarruf önlemini yürürlüğe koydu.

Vietnam, şirketlere çalışanlarını uzaktan çalışmaya teşvik etmeleri çağrısında bulunurken, Tayland hükümet çalışanlarının yurtdışı seyahatlerini askıya almasını ve evden çalışma yöntemini yaygınlaştırmasını istedi.

Filipinler ise kamu personeline toplantıların çevrimiçi yapılması çağrısı yaptı. Ülkede bazı kamu kurumlarında geçici olarak dört günlük çalışma haftası uygulanmaya başlanırken, klima kullanımının 24 derecenin altına düşürülmemesi yönünde talimat verildi.

Enerji arzı konusunda daha kalıcı çözümler arayan ülkeler de bulunuyor. Güney Kore, Hürmüz Boğazı’na olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla alternatif kaynak arayışını hızlandırırken, yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez yakıt fiyatlarına tavan fiyat uygulaması getirmeyi planlıyor.

Uzun vadeli enerji politikalarında ise Çin, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını artırırken önümüzdeki beş yıl içinde karbon yoğunluğunu daha hızlı düşürmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler, enerji arzındaki aksaklıkların uzun sürmesi halinde gıda ve gübre fiyatlarında keskin artışlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kurum, bu durumun özellikle bölgedeki kırılgan ekonomiler üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.