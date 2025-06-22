Pezeşkiyan’dan net mesaj: ‘Nükleer faaliyetlerin tamamen durdurulmasını asla kabul etmiyoruz’

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İran’ın nükleer programı olmak üzere, İsrail’in saldırıları ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıktı.



Pezeşkiyan, görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Siyonist rejimin amacı tüm bölgeyi güvensiz hale getirmek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İsrail’in eylemlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ifade etti. "Devletler ve uluslararası kurumlar bu saldırıları yalnızca kınamakla kalmamalı, etkin biçimde durdurmalıdır" çağrısında bulundu.

"ŞEFFAF İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ AMA VAZGEÇMEYİZ…”

Pezeşkiyan, nükleer programla ilgili güven inşasına açık olduklarını belirtirken, “Uluslararası yasalar çerçevesinde şeffaf iş birliğine ve güvence sunmaya hazırız. Ancak meşru nükleer haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

"NÜKLEER FAALİYETLERİN DURMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Macron’un güven çağrısına cevap veren Pezeşkiyan, İran’ın nükleer faaliyetlerini sonlandırmasının söz konusu olmadığını vurguladı:

“Nükleer faaliyetlerde güven ortamı oluşturmak için diyaloğa ve iş birliğine hazırız. Ancak bu faaliyetlerin tamamen durdurulmasını asla kabul etmiyoruz.”

"İSRAİL SALDIRILARININ YANITI DAHA ŞİDDETLİ OLACAK"

Pezeşkiyan, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran’ın daha güçlü karşılık vereceğini belirtti. “Saldırılar sürerse, yanıtımız daha kararlı ve şiddetli olur,” dedi.

"BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN İSRAİL DURDURULMALI"

İran lideri, bölge güvenliğinin sağlanabilmesi için İsrail’in saldırgan tutumunun engellenmesi gerektiğini söyledi:

“Barış ve güvenlik ancak karşılıklı güven ve saygıyla mümkündür. Bölgenin istikrarı, Siyonist rejimin durdurulmasına bağlıdır.”

"İRAN, YAPICI DİYALOĞA HER ZAMAN AÇIK"

Her türlü müzakereye açık olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, bu sürecin yalnızca uluslararası hukuk temelinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, “İran, açık ve net hakları temelinde her türlü yapıcı diyaloğa hazırdır” dedi.







