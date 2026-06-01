Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasına yalanlama

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tabatabai, X sosyal medya platformundan, Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak "söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak" nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Londra'dan yayın yapan Iran International, "Pezeşkiyan'ın Mücteba Hamaney'e istifasını sunan bir mektup gönderdiğini" iddia etmişti. Iran International, haberinde "ismi açıklanmayan" bir yetkiliyi kaynak göstermişti. Buna göre; "Pezeşkiyan mektubunda Devrim Muhafızları'nın hükümetin büyük bir bölümünü fiilen ele geçirdiğini ve cumhurbaşkanı ile diğer üst düzey yetkililerin hayati karar alma süreçlerinden dışlandığını" ifade etmişti.