Pezeşkiyan: Netanyahu’nun söylemi dinleyiciye göre değişiyor

Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun farklı kitlelere farklı söylemlerle seslendiğini öne sürdü. İran Cumhurbaşkanı, Netanyahu’nun İran halkına yönelik konuşmalarında “özgürlük” vurgusu yaptığını, ancak kendi siyasi tabanına hitap ederken İranlıları “Amalek” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Pezeşkiyan, Netanyahu’nun kullandığı “Amalek” ifadesine de dikkat çekti. İncil’de geçen Amalek kavramı, geleneksel olarak irrasyonel kötülük ve antisemitizmle ilişkilendirilen bir kabileyi ifade ediyor.

İran Cumhurbaşkanı, Netanyahu’nun bu benzetmeyi özellikle “Siyonist dinleyicilerine” hitap ederken kullandığını ileri sürdü.

Pezeşkiyan ayrıca Netanyahu’nun ABD kamuoyuna yönelik söyleminde ise İran’ın “nükleer tehdit” oluşturduğu iddiasını öne çıkardığını belirtti.

Netanyahu’nun farklı kitlelere farklı mesajlar verdiğini savunan Pezeşkiyan, bu yaklaşımı “coğrafyaya göre şekillenen bir aldatma siyaseti” olarak nitelendirdi.