Pfizer'dan Covid-19 ilacı hakkında karar
Pfizer, geliştirdiği Covid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılması için lisans anlaşmasına vardı.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, uluslararası kamu sağlığı kuruluşu Medicines Patent Pool (MPP) ile vardığı lisans anlaşmasıyla jenerik ilaç üreticilerinin deneysel Covid-19 hapını düşük ve orta gelirli 95 ülkeye tedarik etmesine olanak tanıyacak.
Pfizer ve MPP arasındaki gönüllü lisans anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) destekli grubun kendi jenerik versiyonlarını üretmesi için bazı jenerik ilaç üreticilerine lisans vermesini sağlayacak. Pfizer, kendi ürettiği hapları Paxlovid marka adı altında satacak.
YÜZDE 89'A DÜŞÜRDÜ
Dünyanın en yaygın kullanılan Covid-19 aşılarından birini de üreten Pfizer, hapın hastalığı ağır geçirme riski taşıyan yetişkinlerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 düşürdüğünü açıklamıştı.
İlaç, jenerik versiyonları bulunan daha eski antiviral HIV ilacı ritonavir ile beraber kombinasyon tedavisi şeklinde uygulanacak.
Pfizer'ın lisans anlaşması rakibi Merck and Co'nun MPP ile vardığı anlaşmaya benziyor.
Bu tür alışılagelmemiş anlaşmalar, etkili tedavilere olan acil ihtiyacı ve hayat kurtaran ilaçlarını düşük fiyatlarla erişilebilir yapmaları için ilaç üreticileri üzerindeki baskıyı ortaya seriyor.
MPP baş direktörü Charles Gore ilaçların jenerik versiyonlarının birkaç ay içinde hazır olmasını umduğunu ifade etti.
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