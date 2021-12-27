Polonya Cumhurbaşkanı Duda son kararını verdi

27 Aralık 2021 Pazartesi, 17:27

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yayın şirketlerinin lisanslarına kısıtlama getirecek tartışmalı medya yasasını veto etti.

Duda, düzenlediği basın toplantısında, birçok Polonyalının onaylamadığı yasanın, ülkenin iş dünyasındaki itibarına zarar vereceğini, bu nedenle yasayı veto etme kararı aldığını açıkladı.

"ONUR MESELESİ"

Andrzej Duda, medyada sözleşmelerin geçerliliğini koruyacağını belirterek "Biz Polonyalılar için bu bir onur meselesidir" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce parlamentonun alt kanadında kabul edilen medya yasasının yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın onayını alması gerekiyordu.

ABD'Lİ ŞİRKET HİSSELERİNİ SATMIŞTI

ABD şirketi Discovery'yi Polonya'nın en büyük bağımsız haber kanalı TVN'deki hissesinden vazgeçmek zorunda bırakan yasaya pek çok medya ve haber kuruluşu karşı çıkıyordu.

Hazırlanan yasa teklifi, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da eleştirilmişti.

Medya yasası, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki şirketlerin Polonya'daki medya kuruluşlarında çoğunluk hisse satın almasının engellenmesini öngörüyordu.

Yasayla birçok yabancı şirket de medyada çoğunluk hisselerini satmak zorunda kalacaktı.

