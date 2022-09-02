Polonya harekete geçti: Almanya'dan 1 trilyon doların üzerinde savaş tazminatı isteyecek

02 Eylül 2022 Cuma, 11:01

Polonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin neden olduğu tahribat nedeniyle Almanya'dan 6,2 trilyon zloti (1,31 trilyon ABD doları) tazminat isteyeceğini bildirdi.

Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, bu talebi Polonya'nın Alman işgali nedeniyle uğradığı kayıplarla ilgili raporun sunulduğu bir törende yaptı.

Jaroslaw Kaczynski, tazminat sürecinin "uzun ve zorlu" olacak olmasına rağmen meselenin "Almanya'nın, Alman devletinin, Alman ulusunun 1939-1945 yılları arasında Polonya'da yaptığı her şeyin tazminatını almak" olduğunu belirtti.

Kaczynski, "Dünya genelinde onlarca ülkenin Almanya'dan tazminat aldığına, Polonya'nın ise almadığına" işaret ederek bunu bu yönde bir girişimde bulunulmamasına bağladı.

Kaczynski, Uluslararası ilişkilerde, bir devletin diğerine büyük zarar vermesi durumunda bunu telafi etmesi gerektiğine ilşkin genel bir ilkenin var olduğunu söyleyerek, "Polonya'nın bu ilkenin uygulanmasından istisna tutulması için hiçbir bir sebep yok" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında 3 milyonu Polonyalı Yahudiler olmak üzere 6 milyon Polonyalı öldürülmüş ve 1944 yılında başkent Varşova'da 200.000 sivilin yaşamını yitirdiği bir ayaklanmada Varşova yerle bir edilmişti.