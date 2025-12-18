Polonya Parlamentosu’nda 'gerizekalı' krizi

Polonya’daki parlamentoda hakaret gerginliği yaşandı.

Ana muhalefet partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Marek Suski, parlamentoda bugün düzenlenen Kültür, Ulusal Miras ve İletişim Araçları Komisyon Toplantısı’nda Komisyon Başkanı Piotr Adamowicz’in başkanlık görevinden alınmasının görüşüldüğü sırada sık sık söz almak istedi.

Toplantıyı yöneten Komisyon Başkan Yardımcısı Urszula Augustyniak ise parlamento yönetmeliğinin gayet açık olduğunu, kişisel konularda tartışma yapmak zorunda olmadıklarını söyleyerek, Marek Suski’ye söz vermedi.

Adamowicz’in başkanlık görevinden alınmasına ilişkin yapılan oylamanın sonuçsuz kalması üzerine Marek Suski, "Teşekkürler, bu Komisyon’u terk ediyorum. Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kalın baylar, bayanlar. Hoşça kalın gerizekalılar" diyerek toplantıyı terk etti.

Suski’nin sözlerinin ardından koalisyon hükümetinin ana bileşeni Vatandaş Koalisyonu üyeleri, PiS milletvekilinin cezalandırılması için Parlamento Etik Komisyonu’na başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde Marek Suski’nin daha önce de söz konusu Komisyon üyelerine hakaret ettiği, Komisyon çalışmalarına engel olduğu, aynı zamanda vatandaşların demokratik kurumlara olan güvenini zayıflattığı ifadelerine yer verildi.