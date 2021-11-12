Polonya Türkiye'yi suçladı, Çavuşoğlu yanıtladı

12 Kasım 2021 Cuma, 17:36

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 11 Kasım'da gerçekleşen acil meclis oturumunda, "[Türkiye'nin eylemlerinin] Belarus ve Rusya ile tamamen uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor, bundan hoşlanmıyoruz" dedi.

Morawiecki, Rusya'yı 'krizin beyni' olmakla suçlarken, Türkiye'nin rolüne ilişkin bir soruya da "Bir ya da iki ay önce Türkiye bizimle yakın çalışmak istiyor gibiydi. Yangını söndürme faaliyetleri ve Türk turizm endüstrisinin tanıtımına yaptığımız yardım ne yazık ki tek yönlü bir iyilik oldu" ifadelerini kullandı.

AB'DEN AÇIKLAMA

AB yetkilileri, göçmenlerin taşınmasından öncelikli olarak Rus ulusal havayolu şirketi Aeroflot'u sorumlu tutuyor, ancak Türk Hava Yolları da İstanbul'dan Minsk'e gerçekleştirdiği uçuşlar sebebiyle suçlamalardan payını alıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “AB, insan kaçakçılığı konusunda faaliyet gösteren üçüncü ülke havayollarını kara listeye almak da dahil olmak üzere nasıl yaptırım uygulanacağı konusunu düşünecek” açıklamasında bulundu.

THY İDDİALARI REDDETTİ

Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor" haberlerini yalanladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

"BELARUS İNTİKAM PEŞİNDE"

Geçen birkaç ay içinde, başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok ülkeden göçmenlerin, bir kaçakçı konsorsiyumu aracılığıyla Belarus'un başkenti Minsk'e seyahat ettikleri ve ardından Polonya'ya geçtikleri tespit edilmişti.

Belarus üzerinden Polonya'ya geçmek isteyen bazı göçmenlerin ise Polonya polis gücüne mensup sınır muhafızları tarafından dövüldükleri ve taciz edilerek geri itildikleri görüntüler basına yansımıştı.

Polonya, Alexander Lukashenko başkanlığındaki Belarus hükümetini, başta Orta Doğu olmak üzere çeşitli bölgelerden Avrupa Birliği'ne geçmek isteyen göçmen ve mültecileri kullanarak bir çatışma ortamı yaratmaya çalışmakla suçluyor. Polonya hükümetine göre, Belarus Batı'nın son zamanlarda uyguladığı yaptırımlarına misilleme olarak bu yola başvuruyor.

ÇAVUŞOĞLU'DAN POLONYA'YA TEKLİF

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau'yu telefonla arayarak suçlamalardan duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüyü dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu "Muhatabına, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına Polonya'dan teknik ekipler getirerek uçuşları denetlemeleri teklifinde bulundu"