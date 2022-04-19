Polonya: Ukraynalı yaralı askerleri tedavi edebiliriz

19 Nisan 2022 Salı, 14:26

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın Lviv kentini ziyaret etti. Maetusz Morawiecki, açıklamalarda bulunarak Ukraynalı yaralı askerlerin durumuna değindi.

Mateusz Morawiecki, Polonya hastanelerinin gerekirse 10 bin yaralı Ukraynalı askere tedavi hizmeti sunmaya hazır olduğunu söyledi.

'10 BİN ASKERİ KABUL ETMEYE HAZIRIZ'

Başbakan Morawiecki, yaralı askerleri kabul etmeye hazır olduklarını belirterek, "Biz zaten Ukrayna'dan gelen yaralı askerleri kabul ediyor ve tedavi ediyoruz. Savaşın bu kadar korkunç bir sonucu olmayacağını umuyorum ama gerekirse en az 10 bin askeri kabul etmeye hazırız" dedi.

Morawiecki , hastanelerin tedavi sürecine hazır olduğunu ifade ederek "Ukrayna'dan gelen tüm yaralı askerleri tedavi etmek için her şeyi yapacağız. Hastanelerimiz buna hazır. Herkes sağlığına tekrar kavuşsun, evlerine, çocuklarına geri dönsün" dedi.