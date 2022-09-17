Ruslara bir kısıtlama daha, Polonya ve üç Baltık ülkesi Ruslara vize engeli getirdi
Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Rus vatandaşlara seyahat kısıtlaması getirdi.
Polonya ve üç Baltık ülkesi, 19 Eylül'e kadar AB vizesi olan Rus vatandaşlarının erişimini geçici olarak kısıtlayacaklarını belirtti.
Polonyo, Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanları, "kamu politikası ve güvenlik tehditlerini" ele almak ve "Rus vatandaşlarının AB’ye akın etmeleri" endişesiyle, Ruslara vize kısıtlaması getirdiklerini açıkladı.
The Moscow Times'ın haberine göre, Başbakanlar açıklamada, ‘’Bunun kamu güvenliğimiz ve tümü paylaşılan Schengen bölgesi için ciddi bir tehdit haline geldiğine inanıyoruz. Ortak bir bölgesel yaklaşım üzerinde anlaştık. Vize sahibi Rus vatandaşlar için bu vesileyle geçici önlemler getirme konusunda niyetliyiz" dedi.
Kısıtlamalar; turizm, kültür, spor ve iş için seyahat eden Rus vatandaşlarının Schengen bölgesine girişini kapsıyor.
Muhalifler, aile üyeleri ve AB ülkelerinde oturma iznine sahip olan vatandaşlar için istisnalar yapılacak.
Başbakanlar yaptıkları açıklamada, Putin yönetimine karşı olan muhalifleri desteklediklerini ve onlar için ayrıcalık tanınacağını belirttiler.
Çekya’nın başkenti Prag’da toplanan AB Dışişleri Bakanları, 2007 yılında Rusya ile yapılan vize kolaylaştırma antlaşmasını askıya almıştı.
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