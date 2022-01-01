Polonya'da Covid-19 salgınında ölümler artıyor
Covid-19 salgınında 4. dalganın yaşandığı Polonya'da vaka sayılarında düşüş gözlenirken, ölü sayıları artmayı sürdürüyor.
Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede 30 Aralık'ta 15 bin 567 yeni vakanın tespit edildiğini, 793 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski de bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirileceğini, salgının daha kötüye gitmesi durumda kısıtlamalara gidilebileceğini belirterek "Her şeye hazırlıklı olunması gerekiyor" dedi.
Polonya'da 1 Mart 2022 tarihine kadar sağlık çalışanları, eczacılar ve tıp fakültesi öğrencilerinin Kovid-19 aşılarını tamamlaması gerekiyor.
Aşı zorunluluğu getirilecek bir diğer meslek grubu da öğretmenler olacak. Bakan Niedzielski, öğretmenlerin, kademeli olarak aşılanmasını planladıklarını açıkladı.
Niedzielski ayrıca şu an omicron varyantı hakkında çok az bilginin bulunduğu belirterek salgınla mücadelede her türlü önlemi alacaklarının altını çizdi.
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