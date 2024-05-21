Polonya'da 'sabotaj' operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rus yetkililerin talimatıyla Polonya’da çeşitli sabotaj eylemleri gerçekleştiren 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:46
Polonya'da 'sabotaj' operasyonu: 9 kişi tutuklandı
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, katıldığı bir televizyon programında Polonya’da sabotaj eylemleri düzenledikleri şüphesiyle 9 kişinin tutuklandığını bildirdi.

"Şu an itibarıyla doğrudan Rus yetkililerin talimatıyla Polonya’da sabotaj eylemleri düzenlemek şüphesiyle 9 tutuklumuz bulunmakta" ifadelerini kullanan Tusk, bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerinde kundaklama, kundaklamaya teşebbüs, adam dövme gibi sabotaj eylemleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tusk, tutuklanan kişilerin Ukrayna, Belarus ve Polonya vatandaşları olduğunu belirtti. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Tusk, konunun Litvanya, Letonya dahil birçok Avrupa ülkesini ilgilendirdiğini belirterek, "İsveç’ten de benzer sinyaller gelmekte" dedi.

Polonya’da geçtiğimiz günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan çok sayıda yangın akıllara sabotaj şüphesini getirmişti.

Başkent Varşova’daki "Marywilska 44" isimli bir alışveriş merkezinde çıkan yangında bin 348 dükkan kül olmuş, 2 bine yakın çalışan işsiz kalmıştı.

Varşova’da bir çöp toplama tesisinde, Kampinoska ormanında yangın çıkmış, yangınlar itfaiyeciler tarafından söndürülmüştü.

Ülkenin güneyindeki Bytom şehrindeki bir belediye otobüs garajında çıkan yangında 9 otobüs tamamen yanmıştı, yangının sebebinin kundaklama olduğu anlaşılmıştı.

Ülke çapında çıkan diğer yangınlarda da büyük maddi zarar meydana gelirken, İçişleri ve İdari İşler Bakanı Tomasz Siemioniak yangınların nedenini değerlendirmek üzere geçtiğimiz hafta tüm itfaiye ve emniyet müdürleriyle toplantı düzenlemişti.


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