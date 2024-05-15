Cansız bedeni bulunmuştu... Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

Turla gezmek için geldiği Denizli’deki Pamukkale Ören Yeri’nde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Polonyalı turist Maria Latacz’in ölüm nedeni belli oldu.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:56
Cansız bedeni bulunmuştu... Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu
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Denizli’de Pamukkale Ören Yeri’nde kaybolmasının ardından cesedi bulunan 75 yaşındaki Polonya’lı turist Maria Latacz’ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Otopside Latacz’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Cenaze, işlemlerin ardından Polonya konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Latacz’ın cenazesinin önce Antalya’ya, oradan da uçakla Polonya’ya götürüleceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Denizli’de 8 Mayıs akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz’a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmış, kurtarma ekiplerince bir gün sonra Latacz’ın cesedi bulunmuştu.



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