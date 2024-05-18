Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yanan otomobilde hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:46
Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu
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Feci kaza, akşam saatlerinde Yeşilöz Mahallesi Aydap Mevkii’nde meydana geldi. Polonyalı turistlerin içinde bulunduğu 07 BHY 934 plakalı araç önce refüje çarpıp takla attı, ardından da alevlere kapıldı.

Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki kadın yolcu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Yangın sonucunda itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araç küle döndü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden Polonyalı turistlerin kimlikleri de belli oldu. Aracı Zbigniew Piotr Kurzepa’nın (59) kullandığı öğrenilirken, yanındaki yolcunun Magdalena Maria Kulik (47) olduğu belirlendi.

Öte yandan araç takla attıktan sonra tekerlekleri üzerine düşerken, çevredeki vatandaşların kazayı görüp yardıma koştuğu öğrenildi. Turistlerin araçtan çıkmak için kapıyı açtıkları anda büyük bir patlama yaşandığı ve aracın alev aldığı öğrenildi.

Gövdesinin yarısı dışarıda bulunan yaşlı sürücü, patlamanın şiddetiyle şoka girerken, yardıma giden vatandaşların alevler nedeniyle araca yaklaşamadıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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