Polonya'dan Rusya açıklaması: Kasıtlı bir eylem değil

16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:23

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde ülkenin Genelkurmay Başkanlığı ve diğer sorumlu birimleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Andrzej Duda, Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden atılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Duda, "Birçok faktör, bunun Ukrayna savunma güçleri tarafından kullanılan bir hava savunma füzesi olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği füzelere yönelik Ukrayna'nın da karşılık verdiğini belirten Duda, "Ukrayna hava savunması çeşitli yönlere füzeler ateşledi. Bu füzelerden birinin Polonya'ya düşmüş olma ihtimali yüksek. Olay yerinde yapılan ön inceleme füzenin her zamanki gibi patlamadığını, sadece füzenin yere düşmesinin bir sonucu olduğunu gösterdi" diye konuştu.

"KASITLI BİR EYLEM DEĞİL"



Duda, Polonya'nın doğusuna düşen füzenin kasıtlı bir saldırı olmadığını vurgulayarak "Füzenin topraklarımıza düşmesi kasıtlı bir eylemin sonucu değildi. Füze Polonya'yı hedef almadı" ifadelerini kullandı.

Duda, "Füzenin Rusya tarafından ateşlendiğine dair elimizde hiçbir kanıt yok. Büyük olasılıkla S-300 füzesi gibi 1970'lerde yapılmış Rus yapımı bir füzeydi" dedi.