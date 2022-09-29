Polonya'dan Rusya'ya suçlama: Kuzey Akım'da yaşanan sızıntıların arkasında olabilir
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Kuzey Akım doğal gaz boru hattında yaşanan sızıntıların arkasında Rusya'nın olabileceğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya Radyosu'na yaptığı açıklamada, Kuzey Akım sızıntılarının nedeninin araştırmacılar tarafından belirleneceğini ifade etti.
Zbigniew Rau, Baltık Denizi bölgesindeki enerji güvenliği durumuna bakıldığında sızıntıların arkasında Rus servislerinin olduğuna inanmanın makul göründüğünü dile getirerek, "Rusya, enerji güvenliği konusunda Avrupa'daki bölünmeleri derinleştirmek için boru hatlarına zarar vermiş olabilir" dedi.
Rau, Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotajın bir benzerinin Norveç gazını Polonya'ya taşıyan "Baltic Pipe" boru hattına da yapılabileceğini ve Rusya'nın amacının Avrupa'yı korkutmak olduğunu sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.
AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.
Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.
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