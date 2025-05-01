Polonya’dan Türkiye’ye AB ve güvenlik mesajı: 'Avrupa güvencede olsun'

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Polonya’nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Varşova’da bazı Türk gazetecilerle bir araya geldi. Yeni Avrupa güvenlik mimarisi ve Türkiye-AB ilişkilerine yönelik mesajlar veren Radwan, Polonya’nın dönem başkanlığı sloganının “Avrupa güvencede olsun” olduğunu söyleyerek Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Polonya'nın 'güven' algısının derinleştiğine ve daha önem kazandığı vurguladı. Savunma harcamalarının artırılması gerektiğini belirten Radwan, “Bu eğilim Polonya’da uzun süredir var. AB politikalarından bağımsız olarak biz zaten bu yolda ilerliyorduk. Savunmaya ayrılan bütçe, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5’i. AB ülkeleri arasında bu konuda lider konumdayız” dedi.

Radwan ayrıca, AB’nin şu anda Rusya’ya yönelik 16. yaptırım paketini hazırladığını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde yaptırımların önemine dikkat çekti.

'EKONOMİ VE SİYASİ KRİTERLER'

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine de değinen Radwan, Polonya’nın bu süreci desteklediğini anımsattı. Türkiye’nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu kaydeden Radwan, Cumhuriyet’in 'Türkiye'de iktidarın AB katılım sürecinin İslamofobi ve benzeri siyasi saiklerle engellediği' yönündeki inancına ilişkin sorusunu yanıtladı. Radwan, “Türkiye, NATO içindeki en büyük ikinci orduya sahip. AB ortaklarını belirlerken dini kriterler değil, ekonomik ve siyasi kriterler dikkate alınıyor. Genişleme Türkiye’yi de kapsayan bir süreç” ifadelerini kullandı.

'MİMARİ ŞU AN DOĞUYOR'

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı yetkililer Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bağlamında Türkiye'nin dış politikasında Avrupa ortak menfaatlerine katılımının 'yüzde yüz oranından daha düşük' olduğunu belirterek, 'seviyenin yükseltilmesini' önerdiklerini söyledi. Ankara'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisine katılımına ilişkin de konuşan yetkililer, "Türkiye'nin güvenlik ve savunma çerçevesine dahil olmasını istiyoruz. O mimari şu an doğuyor. Türkiye’nin dahil olması için bir siyasi irade var ancak detayları bilmiyoruz” dedi.

'KOLAYLIKLAR SAĞLANACAK'

Türk yurttaşlarının yaşadığı vize sorununa da değinen yetkililer, "Vize rejiminin sıkı olması Türkiye’nin aleyhine yapılan bir politika değil. Daha önceki iktidarımızın sorumsuz vize politikasının bir sonucudur. Polonya’da daha önce kontrolsüz bir vize ticareti yer aldı. Polonya AB ülkesi olarak diğer AB ülkelerine karşı vize konusunda bazı sorumluluklar taşıyor. Ancak vize meselesi çok sık ele alınıyor ve iş insanlarına, araştırmacılara kolaylıklar sağlanacak. Uzun ve kısa vadeli vizelerde yeni politika uygulanacak" ifadelerini kullandı.

BELARUS SINIRINDA MÜCADELE

Polonya İçişleri Bakanlığı’nda göçten sorumlu Bakan Yardımcısı Maciej Duszczyk ise ülkesinin Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç hareketlerine dikkat çekerek, “Şu anda şebekeler tarafından yönetilen yapay bir göç güzergahıyla mücadele ediyoruz. Bu aktörlerin çoğu yasa dışı. Rusya veya Belarus’un bilgisi olmadan örneğin Somali’den bir göçmenin bu hatta yer alması mümkün değil” dedi. Polonya’nın artık dışarıdan çok göç alan bir ülke haline geldiğini ifade eden Duszczyk, ülkede yaşayan Ukraynalı göçmen sayısının 1 milyonu geçtiğini söyledi. Göç konularında Türkiye ile de temas halinde olduklarını belirten Duszczyk, “Bu yılın ikinci yarısında Türkiye’ye bir ziyaret planlıyorum. Göç konusunda bir görüşme olacak” dedi.

“ÖĞRENCİLERLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Varşova Üniversitesi Avrupa Merkezi’nden Prof. Kamil Zajaczkowski ise Cumhuriyet’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreci ile tutuklu öğrencilere ilişkin sorusunu yanıtladı. Zajaczkowski, demokrasi ve insan hakları bağlamında protesto hakkının temel bir unsur olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’deki öğrencilerle dayanışma içindeyiz” diye konuştu.