Polonya'yı Ukrayna'ya benzetti: Batı güvenliğinin temeli Polonya

11 Kasım 2022 Cuma, 10:27

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin uluslararası medya için "Batı güvenliğinin temeli olarak bağımsız Polonya" başlığıyla bir köşe yazısı kaleme aldığı ifade edildi.

Mateusz Morawiecki, Polonya'nın 11 Kasım 1918'e kadar 123 yıl boyunca tarih sahnesinden silindiğini anımsatarak, "Polonya'nın düşüşü ve sonrasında dirilişinin tarihi, her Polonyalı için temel bilgidir. Ne yazık ki Batı'da çok az biliniyor. Yine de büyük bir Avrupa devletinin yıkılmasını içeren bir hikayemiz var. Polonya-Litvanya Birliği olarak bilinen ülke, komşuları tarafından saldırıya uğradı ve bastırıldı. Sadece Polonya halkı özgürlüklerinden yoksun bırakılmadı, aynı zamanda Litvanyalılar ve Ukraynalılar da özgürlüklerinden mahrum bırakıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Yazısında Polonya'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra demokratik bir ülke olmak için attığı adımlara yer veren Morawiecki, Polonya'nın geçmişteki bağımsızlık mücadelesinin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşına çarpıcı şekilde benzediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinde kimse Kiev'in kazanabileceğine inanmıyordu. Bir asır önce Polonya'nınki gibi kaderi de mühürlenmiş gibi görünüyordu ancak bunun böyle olmadığı kanıtlandı. Polonya'nın gelecek nesilleri için ülkenin bağımsızlığını önemsiyoruz. NATO'nun doğu kanadındaki lider olarak Polonya, tüm örgütü koruyor. Batılı ülkeler, tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi, bugün de Polonya'ya güvenebilirler."