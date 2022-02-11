Portekiz'de Katolik Kilisesi'nde 214 çocuk istismarı şikayeti alındı
Portekiz'de Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştıran bağımsız komisyon, bir ay içinde 214 şikayet aldığını açıkladı.
Kilisede Çocuk İstismarı Araştırmaları Bağımsız Komitesi, çalışmalarının ilk bir ayında, 1933 ile 2006 yılları arasında doğmuş ve Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğradığını söyleyenlerden toplam 214 başvuru aldığını duyurdu.
Komite, şikayette bulunanların uğradıkları cinsel istismarı yıllardır gizlemenin verdiği psikolojik baskıdan çok ciddi şekilde etkilendiğini, utanç, korku, suçluluk ve dışlanmışlık duyguları yaşadığını vurguladı.
Şikayette bulunanların çoğunun Portekiz'den göç edip, şu anda ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Lüksemburg, İsveç gibi ülkelerde yaşayan Portekizliler olduğu ve internet veya telefon aracılığıyla komiteyi bilgilendirdikleri kaydedildi.
Çalışmalarına 1 Ocak'ta başlayan komite, psikiyatristler, eski bir Yüksek Mahkeme hakimi ve bir sosyal hizmet uzmanının yer aldığı 6 kişiden oluşuyor.
Komite, yıl sonunda hazırlayacağı raporu Portekiz Piskoposlar Konferansı'na sunacak.
Portekiz'deki Katolik Kilisesi, 2 yıl önce, 2001'den beri cinsel istismar iddialarına ilişkin Portekizli rahiplere yönelik yaklaşık 24 şikayetin soruşturulduğunu açıklamış ve bu davalardan yarıdan fazlasının yeterli kanıt olmadığı için durdurulduğunu bildirmişti.
Portekiz Piskoposlar Konferansı Başkanı Jose Ornelas, geçtiğimiz aylarda düzenlediği basın toplantısında, "Bu konudan korkmuyoruz. Komitenin iddiaları en derin şekilde araştırmasını istiyoruz" demişti.
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