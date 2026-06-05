Prens Andrew’un yüzündeki morluk tartışma yarattı

İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, 4 Haziran’da Sandringham Estate’teki Marsh Farm yakınlarında araç kullanırken görüntülendi.

66 yaşındaki Andrew’un yüzünde, sağ şakağından gözüne ve yanağına uzanan mor renkli belirgin bir iz olduğu görüldü.

Eski kraliyet üyesinin yakın çevresinden bir kaynak, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, yüzdeki izin “endişe verici olmadığını” ve “dramatik bir olay yaşanmadığını” söyledi.

Ancak morluğun ne zaman ve nasıl oluştuğuna ilişkin daha fazla bilgi verilmedi. Gerekçe olarak tıbbi mahremiyet gösterildi.

Times gazetesinde yer alan haberde ise ciltteki renk değişiminin “ciddi olmayan tıbbi bir durumla” bağlantılı olduğu öne sürüldü.

SANDRİNGHAM'A TAŞINMIŞTI

Andrew Mountbatten-Windsor’un, şubat ayından bu yana Sandringham’daki kraliyet arazisinde yaşadığı belirtildi.

Andrew’un önce, Prens Philip’in eski evi olan Wood Farm’da kaldığı, nisan ayında ise yenileme çalışmalarının ardından Marsh Farm’a taşındığı aktarıldı.

Söz konusu taşınma, Andrew’un uzun yıllar yaşadığı Windsor Great Park’taki 30 odalı Royal Lodge’dan ayrılmasının ardından gerçekleşti.

KRALİYET UNVANLARINI KAYBETMİŞTİ

Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein ile bağlantılarının yeniden gündeme gelmesinin ardından Ekim 2025’te kraliyet unvanlarını kaybetmişti.

Andrew, Epstein ile ilişkileri nedeniyle 2019’da kamuya açık kraliyet görevlerinden çekilmişti. Hakkındaki iddiaları ise birçok kez reddetmişti.

Andrew hakkında, Birleşik Krallık’ın özel ticaret temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde Jeffrey Epstein ile gizli bilgileri paylaştığı iddialarına ilişkin polis soruşturması da sürüyor.

Şubat ayında evinde gözaltına alınarak sorgulanan Andrew’un yaklaşık 11 saat sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Thames Valley Polisi, mayıs ayında yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğünü ve cinsel uygunsuz davranış iddialarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.