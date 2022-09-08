Prens Charles, 73 yaşında İngiltere Kralı oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle İngiltere'nin yeni Kralı, Prens Charles oldu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğü anda, tahtın yeni sahibi veliahtı Galler Prensi Charles oldu. Bunun için bir törene gerek yok.
BBC Türkçe'nin haberine göre Charles’ın Kral tacını takabilmesi için bazı aşamaların geçilmesi gerekiyor.
Prens Charles öncelikle hangi isimle anılmak istediğine karar verecek. Kral 3. Charles olarak mı anılacak yoksa bambaşka bir isim mi alacak bunu kendisi belirleyecek.
Örneğin, büyükbabası 6. George’un ismi Albert’ti ancak tahta ortanca isimlerinden biriyle geçti. Charles dört isminden herhangi birini seçebilir ki bunlar; Charles, Philip, Arthur, George.
Yalnızca onun değil oğlunun ünvanı da değişecek.
Veliaht Prens haline gelecek olan William, babasına ait olan Galler Prensi ünvanını otomatik olarak almıyor. Ancak yine babasına ait olan Cornwall Dükü ünvanını hemen alacak. Eşi Catherine de Cornwall Düşesi ünvanını.
İlk 24 saat içinde Charles, Kral ilan edilecek. Bu ilk tören St James's Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek.
Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı da yer alıyor.
Bu törene 700’den fazla kişi katılabilir ancak süre darlığı nedeniyle toplanacak konseyin sayıca bunu altında kalması bekleniyor.
1952 yılındaki son konsey yaklaşık 200 kişi ile toplanmıştı.
Kral geleneksel olarak bu törene katılmıyor.
Bu toplantıda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak.
Bu ilanda kullanılan ifadelerde değişiklikler olabiliyor ama geleneksel olarak dualar ve bağlılık ifadelerinden oluşuyor. Giden hükümdar anılırken, yerini alana bağlılık dile getiriliyor.
Bu ilan daha sonra Başbakan ve Canterbury Başpiskoposusunun da bulunduğu bazı üst düzey kişiler tarafından imzalanıyor.
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