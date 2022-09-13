Prenses Diana'nın taziye çiçekleri, Kraliçe II. Elizabeth'i gölgede bıraktı
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri tarafından bırakılan çiçekler ve sevgi notları, 1997 yılında Fransa’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Prenses Diana’ya bırakılan çiçekler ile kıyaslandı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından, Kraliçe’nin sevenleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckhingham Sarayı, Windsor Kalesi ve Kensington Sarayı’na çiçekler ve sevgi notları bırakıyor.
SOSYAL MEDYADA KIYASLANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saray önüne çok sayıda çiçek, not ve fotoğraf bırakıldığı görülürken, bu çiçekler Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de iş insanı sevgilisi Dodi Al Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Prenses Diana için sevenleri tarafından bırakılan çiçek ile kıyaslandı.
Prenses Diana için bırakılan taziye çiçeklerinin, bugün Kraliçe’nin sevenleri tarafından bırakılan çiçeklerden çok daha fazla olduğu görüldü.
'ÇİÇEK DENİZİ'
Prenses Diana’nın ölümünün ardından bırakılan çiçekler, İngiliz basınında "çiçek denizi" olarak yer almıştı. Cenaze töreni 2 buçuk milyar kişi tarafından izlenen Prenses Diana, Londralılar tarafından "Halkın Prensesi" olarak anılıyordu.
Prenses Diana, gelmiş geçmiş en ünlü Galler Prensesi olarak Northamptonshire’a bağlı Althorp Estate’deki Spercer aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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