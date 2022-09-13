Kraliçe II. Elizabeth'in çocukları cenaze başında nöbet tuttu
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukları, İskoçya'daki Aziz Giles Katedrali'nde kraliçenin cenazesinin başında nöbet tuttu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukları Kral 3. Charles, York Dükü Prens Andrew, Prenses Anne ve Wessex Kontu Prens Edward, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Aziz Giles Katedrali'ne Şükran Günü ayini için getirilen kraliçenin cenazesinin başında nöbet tuttu.
Kraliçenin çocukları yaklaşık 10 dakikalık nöbet boyunca başları öne eğik bir şekilde sessizce dururken, büyük bir kalabalık kraliçeye saygılarını sunmak için sırayla tabutun önünden geçti. York Dükü Prens Andrew hariç kraliçenin tüm çocukları askeri üniformayla nöbete katılırken, Prens Andrew daha önce kraliyet görevlerinin elinden alınması nedeniyle nöbete siyah takım elbise ile katıldı. Öğleden sonra Şükran Günü töreni nedeniyle Hollyroodhouse Sarayı'ndan Aziz Giles Katedrali'ne getirilen kraliçenin tabutunun üzerinde beyaz güller ve bir kraliyet tacı yer aldı.
CENAZE GALLER PRENSİ WİLLİAM VE EŞİ TARAFINDAN KARŞILANACAK
Yarın Buckingham Sarayı'na gitmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek olan cenazeye Prenses Anne ve eşi Koramiral Tim Laurence eşlik edecek. Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınacak olan cenaze, Galler Prensi William ve eşi Prenses Katherine tarafından Buckingham Sarayı'nda karşılanacak.
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