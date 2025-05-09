Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Hindistan’ın radikal İslamla mücadelesi’

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:29

İki nükleer güç olan Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin sebepleri ve olası sonuçları tartışılmaya devam ediyor. Hindistan; Pakistan’ı, uzun yıllardır iki ülkenin de hak iddia ettiği sorunlu alanlardan Keşmir bölgesinde 26 turistin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklemekle suçluyor. Söz konusu gerginliğe ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Ankara Küresel Danışmanlık Grubu Kurucusu ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı gerginliğin arkasında yatan ABD-Çin etkisine dikkat çekti.

‘BUNLAR RADİKAL İSLAMCI’

ABD ve Hindistan arasında 2023’ten bu yana yakınlaşmalar ve belli başlı işbirlikleri olduğunu belirten Bağcı, Pakistan’da ‘hükümet dışı silah kullanan’ yapıların söz konusu gelişmeye engel olmak istediğini söyledi. Hindistan’ın sadece ‘sivillere saldırı yapan gruplara’ saldırdığını belirtmesine dikkat çeken Bağcı, “Hindistan’ın en büyük sorunu içinde aşırı dinci, Taliban yanlısı gruplar. Bu radikal gruplar Hindistan içinde yuvalanmaya çalışıyor. Türkiye’de bunlarla mücadele için ‘İslamofobi’ deniyor ancak bunlar radikal dinci gruplar” dedi. Güncel gerginliğin asıl sebebinin ‘Pakistan’ın radikal gruplara’ desteği olduğunu açıklayan Bağcı, gelişmelerin sadece Keşmir anlaşmazlığından kaynaklanmadığının altını çizdi.

TÜRKİYE’DEN ‘TEMKİN’ ÇAĞRISI

Pakistan açısından bakıldığında ise Çin’den büyük destek alan, Çin’e yakınlaşan ve Batı’dan gittikçe uzaklaşan bir ülke görünümü çizildiğini belirten Bağcı, iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olduklarını ve aslında iki üye ülkenin çatışmalarının engellenmesi gerektiğini söyledi. Buna karşın çatışmaların devam edeceğini öngördüğünü belirten Bağcı, “Nükleer çatışmaya gidilmez. Hem Çin hem de ABD buna baskı yapar. Türkiye’den de Pakistan yönetimi ile her ne kadar siyasi yakınlık olsa da temkinli politika izlenmesi yönünde çağrılar yapıldı. Müzakere yoluyla çözümü öneriliyor. Bu aslında Hindistan’ın İslamcı hareketlerle ve Pakistan’ın onlara olan desteğiyle başlattığı bir mücadele ve bunda kararlılar” diye konuştu.