Prof. Dr. Mithat Baydur: "Trump'ın Mesajı Net: Çizdiğimiz Mecradan Çıkma"

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:13

Güncelleme: 13.04.2025 - 13:13

TRUMP'IN SÖZLERİ VE PERDE ARKASI

Programda, Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede Erdoğan için kullandığı "Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor", "Hiçbir sorunumuz olmadı", "Güçlü ve akıllı bir adam" gibi ifadeleri hatırlatıldı. Prof. Baydur, bu sözlerin samimiyetini sorgulayarak, aynı Trump'ın başkanlığı döneminde Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle CAATSA yaptırımlarını uyguladığını, Türkiye'yi F-35 projesinden çıkardığını, Rahip Brunson krizi ve "Ekonomini mahvederim" tehdidi gibi olayları anımsattı.

Baydur'a göre Trump'ın mesajı şöyle okunmalı: "Seninle aramın iyi olduğunu söylüyorum ve iyi olmasını istiyorum. Ancak Suriye'deki son gelişmeler ve İsrail ile ilgili konularda sana çizdiğimiz mecradan dışarı çıkma. Eğer çıkarsan, daha önce yaşadığımız sorunları tekrar yaşarsın." Baydur, ABD'nin bölgede Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail ile birlikte hareket etmek istediğini, özellikle İran'a karşı bu ülkeleri bir arada tutmayı hedeflediğini ve Türkiye'nin bu denklemde "uslu çocuk" olmasını beklediğini belirtti.

SURİYE, İSRAİL VE BÖLGESEL DİNAMİKLER

Prof. Baydur, Türkiye'nin Suriye politikasının geldiği noktayı, ödenen bedelleri ve YPG ile mücadeleyi değerlendirdi. İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı üs kurma veya Suriye ordusunu eğitme gibi adımlarına kesinlikle karşı olduğunu, bu çerçevede İsrail'in T4 üssünü bombalamasının Türkiye'ye yönelik sert bir mesaj olduğunu ifade etti. Baydur, İsrail'in, ileride kendisine tehdit oluşturabilecek en ufak bir ihtimali bile ortadan kaldırmak için bölgedeki her adımı dikkatle izlediğini ve HTŞ gibi unsurların kontrol altında tutulmasını istediğini vurguladı.

DIŞ POLİTİKADA ALARM ZİLLERİ: DOĞU AKDENİZ VE ORTA ASYA

Baydur, Türkiye'nin dış politikadaki zorluklarının sadece Suriye ile sınırlı kalmadığına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin Rusya'yı bypass eden yeni İpek Yolu alternatifi güzergah projesi kapsamında, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne "Güney Kıbrıs'ı tanıma" şartı koştuğunu ve bu ülkelerin şartı kabul ettiğini belirtti. Bu durumun "Türk dünyası" söylemi açısından önemli bir kırılma olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Baydur, ABD'li Chevron şirketinin Girit açıklarında, Türkiye'nin kıta sahanlığına yakın bölgelerde petrol aradığını, Katar gibi dost bilinen ülkelerin bile Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan ekseniyle işbirliği yaparak Türkiye aleyhine pozisyon aldığını söyledi. ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs arasında imzalanan "Doğu Akdeniz Güvenliği Anlaşması" ile Türkiye'nin bölgede hareket alanının daraltıldığını ve milyarlarca dolarlık sismik arama gemisi yatırımlarının boşa çıktığını vurguladı.

İÇ SİYASET VE MEŞRUİYET SORUNU

Dış politikadaki bu başarısızlıklara ve bölgesel sıkışmışlığa ek olarak iç siyasetteki gerilimlere de değinen Prof. Baydur, iktidarın toplumla arasındaki "sosyal sözleşme"nin zedelendiğini ve "toplumsal rıza"nın çöktüğünü savundu. Güvenilir kamuoyu araştırmalarının halkın önemli bir bölümünün değişim istediğini gösterdiğini belirten Baydur, "Bir şeyin yasal olması, onun meşru olduğu anlamına gelmez," dedi. Mevcut durumun hem toplumsal gerilimi artırdığını hem de ekonomik sorunları derinleştirdiğini ifade eden Baydur, çözümün "süratle bir erken seçime gidilmesi" olduğunu belirtti. Erken seçimin toplumsal barışı sağlayabileceğini, ekonomiye nefes aldırabileceğini ve uluslararası alanda Türkiye'nin imajını tazeleyebileceğini sözlerine ekledi.

Program, Türkiye'nin içinde bulunduğu karmaşık dış politika ve iç siyaset denklemini Prof. Dr. Mithat Baydur'un analizleriyle mercek altına aldı.