Prostat kanseri: Yeni bir deney, radyoterapi dozlarının büyük ölçüde azaltılabileceğini ortaya koydu

Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:40

Güncelleme: 30.09.2023 - 19:15

Kanseri başka organlara yayılmamış orta riskli yaklaşık 900 kişi üzerinde yapılan deneyin sonuçlarına göre radyoterapi miktarı yüzde 75 civarında azaltılabilir.

Bu, mevcut uygulamalarda 20 civarında olan radyoterapi seansının beşe düşmesi anlamına gelecek.

Araştırmanın başında bulunan Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’nden Prof. Nicholas van As, bunun hastalar için “fantastik olacağını” söylüyor.

İngiltere’de bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Prostate Cancer UK de, daha az radyoterapi yapılması sayesinde sağlık sisteminin üzerindeki baskının azalacağını, para ve zaman tasarrufu yapılacağını belirtiyor.

Yeni yöntemde seans başına verilen radyasyon miktarı artsa da hastalar toplamda daha az radyasyona maruz kalıyor.

Multi-beam (çok atımlı) radyoterapi adı verilen bu yöntemle beş seansa giren erkeklerin yüzde 96’sında kanser yok edilirken 20 doz standart radyoterapi alanlarda bu oran yüzde 95 oldu.

Deneyin sonuçları San Diego’daki Amerikan Tedavisel Radyasyon ve Onkoloji Topluluğu (ASTRO) konferansında bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Prof. van As, araştırmalarının radyoterapi uygulamalarında “dev bir değişime yol açacağını” söylüyor.

‘ÇOK HIZLI TEDAVİ GÖRDÜM’

BBC Alistair Kennedy-Rose bir haftada beş seansa girerek iyileşti

64 yaşındaki Alistair Kennedy-Rose 2014’te yaptırdığı bir kan testinde prostat spesifik antijeninin (PSA) yüksek olduğu görülünce prostat kanseri olduğunu öğrendi.

BBC’ye konuşan Kennedy-Rose “Hiçbir belirti yoktu o yüzden kanser olduğumu öğrendiğimde çok şaşırdım” diyor.

Bu deney kapsamında Cyberknife (Siberbıçak) adlı robotik radyoterapi makinasınıyla bir haftada beş seansa giren Kennedy-Rose’a hormon terapisi de verilmedi.

Gördüğü tedaviyiyse şöyle anlatıyor:

“Tedavi çok kolaydı. Yan etkisi de yoktu ve her şey çok hızlı oldu, hayatıma olduğu gibi devam edebildim.

“O kadar hızlı tedavi oldum ki kanser olduğumu içselleştiremedim bile.”

Tedavisinin ardından yıllık testlerde PSA seviyeleri son derece düşük çıkıyor. Doktorları, bunun kanserin geçmesi sayesinde olduğunu düşünüyor.

DOZ TASARRUFU

Prof. van As İngiltere’deki sağlık sisteminin bu yöntemi hızla benimsemesini umduğunu söylüyor:

“Ülke çapında yüz binlerde radyoterapi seansı tasarrufu sağlanabilir.

“Epeyce baskı altında olan ulusal sağlık sistemi için bu son derece faydalı olacaktır.”

İngiltere’de standart prosedür 20 seanslık radyoterapi içerse de ABD gibi bazı ülkelerde bu 40’a kadar çıkabiliyor.

Deneyin bir diğer önemli özelliği de, katılan 874 erkeğin hiçbirine testosteron baskılayıcı verilmemesiydi.

Prostat kanserine genellikle bu hormon yol açtığı için, hastalara bu tür baskılayıcılar verilebiliyor.

Fakat hormon terapisinin de yorgunluk, sıcak basması ve düşük libido gibi yan etkilere yol açıyor.

Prostate Cancer UK’in araştırma direktörü yardımcısı Simon Grieveson “Bu yeni tedavi yönteminin geleneksel tedavi yönteminin başarı oranına çok daha hızlı ve az seansla ulaşması müthiş” diyor.

Kennedy-Rose, erkeklerin düzenli test yaptırmasını tavsiye ediyor:

“50 yaş üzeri erkeklerin rutin PSA testine girmesi hayati öneme sahip.

“Kanser erken evrede tespit edilirse tedavi en az yan etkiyle uygulanabilir.”