Protestocular, BM barış güçlerine saldırdı: 36 kişi öldü

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:51

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu sınırındaki birçok şehirde BM barış güçlerine karşı yükselen tansiyonun ardından protestocular BM binalarını ateşe verdi. Yaşanan olayların sonucunda şu ana kadar dört BM barış gücü askeri de dahil olmak üzere 36 kişi yaşamını yitirdi.

Barış gücü sözcüsü geçtiğiniz hafta, BM güvenlik konseyinden aldığı görevi yerine getirmek için Kongo halkı ve yetkilileriyle birlikte çalışma çabalarını iki katına çıkaracağını söylemişti.