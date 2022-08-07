Protestocular, BM barış güçlerine saldırdı: 36 kişi öldü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde protestocular, Birleşmiş Milletler barış gücüne saldırdı. Saldırılar sonucunda 36 kişi yaşamını yitirdi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu sınırındaki birçok şehirde BM barış güçlerine karşı yükselen tansiyonun ardından protestocular BM binalarını ateşe verdi. Yaşanan olayların sonucunda şu ana kadar dört BM barış gücü askeri de dahil olmak üzere 36 kişi yaşamını yitirdi.
Barış gücü sözcüsü geçtiğiniz hafta, BM güvenlik konseyinden aldığı görevi yerine getirmek için Kongo halkı ve yetkilileriyle birlikte çalışma çabalarını iki katına çıkaracağını söylemişti.
Video Haberler
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
- Apartman duvarı manzaralı balkonlar
- Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı
- 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- 'Ne bitmez kininiz varmış!'
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- AKP yüzde 30'un altında!
- Harem selamlık plaj!