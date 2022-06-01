Pulitzer Ödüllü gazeteci: Savaş ekonomisi ABD'de özel ekonomiyi yok ediyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:12

Pulitzer Ödülü sahibi Chris Hedges, ABD medya kuruluşu Salon.com'da yayınlanan bir yorumunda, Amerikalıların geçim kaynaklarının bozulmasına neden olan "Kontrolsüz militarizmin ölüm sarmalında sıkışıp kaldığı bir dönemde" ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardıma devam ettiğini belirtti.

Hedges geçen hafta yayınlanan yorumunda, ABD hükümetinin, Ukrayna'ya son zamanlarda yapılan yardım paketine yaklaşık 40 milyar ABD doları tahsis ederken, onlarca yıllık altyapıları iyileştirmek, öğrenci borçlarını affetmek, gelir eşitsizliğini gidermek, aç çocukları beslemek, silah şiddetini kontrol etmek ve diğer iç meseleler için neredeyse hiç çaba sarf etmediğini yazdı.

Xinhua'da yer alan habere göre Hedges, "Daimi savaşa dönüş yaklaştı: Önce Amerika'yı iflas ettirecek, sonra yok edecek" başlıklı yazısında, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı son yardımların çoğunun Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Lockheed Martin ve Boeing gibi silah üreticilerine gittiğini belirtti.

Bunun "sadece bir başlangıç" olduğuna dikkat çeken Hedges, "İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana yerleşik olan daimi savaş ekonomisinin özel ekonomiyi yok ettiğini, ülkeyi iflas ettirdiğini ve vergi mükelleflerinin trilyonlarca dolarını çarçur ettiğini" ekledi.

Hedges şunları yazdı: "Şimdi ABD'de, politikacılardan ana akım medyaya kadar, daimi savaş ekonomisine karşı çıkmak veya aşırılıklarını dizginlemek için kimse öne çıkmıyor. İktidardaki iki parti, şirketler, özellikle de askeri müteahhitler tarafından satın alındı. Basın da çok zayıf ve savaş endüstrisine boyun eğiyor."

Aynı zamanda ScheerPost'ta köşe yazarı olan Hedges, askeri stratejistlerin, gelecekteki savaşlarla ilgili hayali teorilere yatırım yaptığını, ancak geçmişin derslerini görmezden gelerek daha fazla fiyaskoyu garanti ettiğini, bu arada siyaset sınıfının da çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkışını ve Amerikan gücünün gözle görülür biçimde düştüğünü kabul etmeyi reddettiğini söyledi.

Hadges, "Bu parodi için çok yüksek bir bedel ödeyeceğiz" diye uyarıda bulundu.