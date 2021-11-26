Son dakika | Putin, Aliyev ve Paşinyan zirvesi başladı

26 Kasım 2021 Cuma, 15:15

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda görüşüyor. Zirvenin önce video konferans yoluyla yapılacağı açıklanmıştı. Format değiştirildi. 3 lider yüz yüze görüşüyor.

Zirve öcesinde açıklamalarda bulunan Putin, Karabağ’da sorunların devam ettiğine dikkati çekerek, "Rus barış gücü bölgede olumlu bir rol oynuyor. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi de etkin bir şekilde çalışıyor. Ancak yine de bölgede maalesef bazı olaylar yaşanıyor, kayıplar oluyor" dedi.

Karabağ konusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da katılacağı bugünkü üçlü zirvede detaylıca ele alınacağını belirten Putin, "Karabağ’da insanların barış içerisinde yaşayabilmesi ve bölgeyi kalkındırmak için gerekli koşulları yaratmak için bugün bir araya geldik. Neler yapıldı, neler yapılabilir bunları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ALİYEV: İLİŞKİLERDEN MEMNUNUZ

Aliyev, Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişiminden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Aliyev, can kayıpları nedeniyle taziye dileklerini iletti. Aliyev, Rusya ile ilişkilerini stratejik ortaklık olarak karakterize ettiklerini, bunun sözde olmadığını, ilişkilerin daha da gelişmesine odaklandıklarını vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını, ticari ilişkilerin gelişmesine iş çevrelerinden karşılıklı büyük ilgi olduğunu bildiren Aliyev, ilişkilerin birçok alanı kapsamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ermenistan’la yaşanan gerginliğe de değinen Aliyev, şunları söyledi:

"Rus barış gücünün denetimindeki bölgede bir yıl içerisinde ciddi çatışmalar, olaylar yaşanmadı. Sistematik kriz oluşturmayan ufak olaylar yaşandı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar yaşandı. Fakat bu Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölge değil. Fakat elbette bunları hem ikili hem de üçlü şekilde dikkatlice gözden geçirmemiz, konuşmamız gerekiyor. Riskleri kontrol ve en aza indirmek için konuşmamız gerekiyor. Sizin, hükümet temsilcilerinin ve bölgedeki Rus barış gücünün bu konudaki rolünüzü takdir ediyorum."

Putin ve Aliyev'in ikili görüşmesinin ardından, Paşinyan'ın da katılımıyla bugün Soçi'de üçlü zirve gerçekleştirilmesi planlanıyor.