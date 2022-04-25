Putin: Batılı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupalı ortaklarının çok tuhaf diplomasileri olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Genişletilmiş Başsavcılar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vladimir Putin, Ukrayna’da neo-Nazi oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların uluslararası hukuk normlarını en ağır şekilde ihlal ettiğini söyleyerek, yabancı medya ve sosyal ağların da Rus ordusuna karşı “açık provokasyonlarının” kapsamlı soruşturma gerektirdiğini ifade etti.
TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ
Putin, Rusya Federasyonu topraklarındaki suçları engellemek için kararlılık gerektiğini vurgulayarak, sabah saatlerinde Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), tanınmış bir Rus gazeteci ve televizyoncusuna cinayet planlayan bir terörist grubun faaliyetlerini engellediğini açıkladı.
Putin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var. Diplomatlar bile bu çağrıyı yapıyor. Ancak bunun imkansız olduğu anlaşılınca başka bir görev öne çıkıyor; Rus toplumunu bölmek, Rusya’yı içerden yok etmek ama bu da çalışmıyor. Toplumumuz olgunluk, dayanışma gösteriyor, ordumuzu destekliyor”
Putin ayrıca, bütün bunlarla bağlantılı olarak Ukrayna’nın güvenlik kurumlarıyla çalışan CIA dahil Batı istihbarat örgütlerindeki çalışanları soyadına kadar bildiklerini söyledi.
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