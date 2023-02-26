Putin, çok kutuplu dünya düzeninin galip geleceğini söyledi

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 14:22

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 14:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Çok kutuplu bir dünya için, uluslararası sahnede herkese saygı için, herkesin çıkarlarını dikkate almak için bu mücadele galip gelecektir, bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın "başarıları ve zaferleri" için temel ön koşulun "halkın birliği ve bütünlüğü" olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın birliği... Bu lafın gelişi değil, hepimiz bunu çok iyi biliyoruz: Rusya halkı bir olduğunda, birlik olduğunda, bizim eşitimiz yoktur. Bu, tüm başarılarımızın ve tüm zaferlerimizin ana koşuludur" dedi.

"NATO, UKRAYNA'NIN SUÇLARINA ORTAK"

Rusya'nın Yeni START anlaşmasına katılımını askıya alma kararını yorumlayan Putin, NATO ülkelerinin, "Luhansk ve Donetsk'teki yerleşim bölgelerini bombalayan Kiev yönetiminin suçlarına dolaylı da olsa ortak" olduğunu savundu.

Putin, "Batı'nın tek bir hedefi olduğunu" söyleyerek, "Eski Sovyetler Birliği'ni ve onun ana parçası olan Rusya Federasyonu'nu dağıtmak. Sonra belki bizi sözde medeni uluslar ailesine kabul edecekler ama sadece ayrı ayrı, her bir parçayı ayrı ayrı. Ne amaçla? Bu parçaları şımartmak ve kendi kontrolleri altına almak için" diye konuştu.