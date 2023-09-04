Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Ukrayna limanına saldırı
Rusya, Putin ile Erdoğan arasında geçecek olan görüşmeye saatler kala Ukrayna'nın tahıl ihraç limanını vurdu.
Ukrayna, Odessa kentindeki tahıl ihracat limanına Rus İHA'ları tarafından saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeden saatler önce gerçekleşen saldırıda, limanda bulunan depolar hasar gördü.
Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna hava kuvvetleri, saldırıda İran yapımı 32 Şahid İHA'sının 23'ünün düşürüldüğünü söyledi. Polis, yaptığı incelemeler sonucunda "saldırı sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadığını" belirtti.
Polis, saldırının üç saatten uzun sürdüğünü, depoların zarar gördüğünü ve İHA'ların düşmesi sonucu sivil altyapının hasar aldığını ifade etti.
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