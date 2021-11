Putin hakkında çarpıcı NATO iddiası: Parçası olmak istiyordu

Transatlantik ittifakının eski başkanının iddiasına göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göreve geldiği ilk zamanlarda Rusya'nın NATO'ya katılmasını istemişti. Ancak ülkesinin olağan başvuru sürecinden geçmesini ve "önemli olmayan birçok ülke ile" aynı çizgide olmasını istemediği için ilerleme kaydedilememişti.

The Guardian'da yer alana habere göre; 1999 ve 2004 yılları arasında NATO'da Genel Sekreterlik görevini üstlenen George Robertson, Putin ile gerçekleştirdikleri bir toplantıda; Putin'in Rusya'nın Batı Avrupa'nın bir parçası olmasını istediğini açıkça belirttiğini söyleyerek, "O sırada Rusya'nın dışında olduğu güvenli, istikrarlı batının bir parçası olmak istediler" dedi.

Robertson, Putin ile 2000 yılında gerçekleştirdikleri ön toplantıdaki diyaloglarını şu şekilde anlattı:

Putin: Bizi ne zaman NATO'ya katılmaya davet edeceksiniz?

Robertson: Eh, insanları davet etmiyoruz. NATO'ya katılın, NATO'ya katılmak için başvuruyorlar.

Putin: Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz.

