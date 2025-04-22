Putin imzaladı: Orduyu eleştirenlere hapis cezası

Yayınlanma: 22.04.2025 - 08:56

Güncelleme: 22.04.2025 - 08:56

Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya'nın Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

Yasa gereği, Rus ordusunu itibarsızlaştıranlara ve Rusya'nın yer almadığı uluslararası örgütlerin kararlarının uygulanmasını destekleyenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bununla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama veya yaptırımları uzatma çağrısında bulunanlar, 5 yıla kadar hapis ve 500 bin rubleye (yaklaşık 6 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Söz konusu cezaları alanların mal varlıklarına el konulabilecek.

Ayrıca, Putin'in imzaladığı yasaya göre, uluslararası örgüt ve yabancı ülke kurumlarının Rusya'ya karşı eylemlerini destekleyenler, ülkedeki "yabancı ajan" listesine dahil edilecek.

Yabancı ajan ilan edilenler ise eğitim faaliyetlerinde bulunamayacak, devlet şirketlerinin yönetim kademelerinde yer alamayacak.