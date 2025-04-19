Rusya, Suriye'nin Esad’ın iadesine yönelik talebini reddetti

Yayınlanma: 19.04.2025 - 10:26

Güncelleme: 19.04.2025 - 10:26

Rusya, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı iade etmeyeceğini açıkladı. Rusya’nın bu kararı, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürülen diplomatik temaslar sonucunda alındı.

Rusya’nın Irak Büyükelçisi Alperus Kotraşev, yaptığı açıklamada, "Beşar Esad’ın Moskova’da kalabilmesinin şartlarından biri, her türlü medya ve siyasi faaliyetten uzak durmasıdır. Şu ana kadar bu koşulların ihlal edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kotraşev, Esad ile ailesine sığınma hakkının doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle verildiğini ve bu kararın değişmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

RUSYA'DAN SIĞINMA ALMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın taraflarıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etme ve ülkeyi terk etme kararı aldığını duyuran ilk merkez olmuştu.

Rus devlet haber ajansı TASS, bu açıklamadan sadece 1 gün sonra 9 Aralık'ta yayınladığı ve Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'a sığınma sağladığını duyurdu.

Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üsleri ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.