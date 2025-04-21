Putin imzaladı: Rusya-İran “stratejik ortak” oldu!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:34

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı "stratejik ortaklık" anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.

Anlaşma, Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğinin uzun vadeli perspektifte daha da geliştirilmesi için yasal çerçeveyi belirliyor.

Anlaşma Rusya ve İran'ın stratejik ortak statüsünü teyit etmekte ve savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaştırma, sanayi, tarım, bilim, kültür ve teknoloji dahil olmak üzere tüm alanları kapsamaktadır.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bu yılın Ocak ayında Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşma, Rusya ve İran'ı "stratejik ortak" olarak tanımlıyor.

"KAPSAMLI STRATEJİK ORTALIK" ANLAŞMASI

Anlaşmanın dikkat çeken hükümleri arasında şu maddeler yer alıyor:

Ticaret ve ekonomi: Taraflar, karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu tüm alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini artırma konusunda mutabık kaldı.

Askeri işbirliği: Moskova ve Tahran, ortak askeri tatbikatlar düzenleme konusunda yakın işbirliğine gidecek.

Güvenlik garantileri: Anlaşma, ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde diğer tarafın, saldırgan ülkeye dolaylı veya dolaysız yardım sağlamayacağını güvence altına alıyor.

Terörle mücadele ve ayrılıkçılıkla işbirliği: Taraflar, uluslararası terörizmle mücadelede işbirliği yapacak, ayrıca ülkelerinin toprak bütünlüğünü tehdit eden ayrılıkçı hareketleri desteklemek için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek.

Yaptırımlara karşı ortak duruş: Anlaşma, tek taraflı zorlayıcı ekonomik tedbirlere (yaptırımlara) karşı çıkmayı ve bu uygulamaları uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak değerlendirmeyi öngörüyor.