Putin'in 'gizli' kızı sessizliğini bozdu: 'Hayatımı mahveden adam'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gizli” kızı olduğu iddia edilen Elizaveta Krivonogikh, yıllar süren sessizliğini Paris’ten yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla bozdu.

22 yaşındaki Elizaveta, kişisel Telegram kanalında yayınladığı bir selfie’nin altına yazdığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti:

“Yeniden yüzümü dünyaya gösterebilmek özgür hissettiriyor. Bu, kim olmak için doğduğumu ve kim tarafından hayatımın mahvedildiğini bana hatırlatıyor. Milyonlarca insanın ve benim hayatımı mahveden adam.”

Paylaşımda doğrudan bir isim geçmemesine rağmen, söz konusu ifadelerin Vladimir Putin’e yönelik bir göndermeyi içerdiği yorumları yapılıyor.

Elizaveta’nın annesi Svetlana Krivonogikh, 2000’li yılların başında Vladimir Putin ile ilişki yaşadığı iddialarıyla uzun süredir Rus basınının gündeminde. Kremlin kaynakları bu iddiaları bugüne dek ne doğruladı ne de açık şekilde yalanladı. Elizaveta'nın kimliği ise yıllarca kamuoyundan gizli tutuldu.

Svetlana Krivonogikh’in adı, Rusya’nın önemli finans kurumlarından Bank Rossiya’da hissedar olması ve servetinin 100 milyon doları aştığı iddialarıyla da anılıyor. Bu yükselişin, Putin ile olan geçmiş ilişkilerine dayandığı öne sürülüyor.

PARİS'TE BİR GALERİ ÇALIŞANI

Elizaveta Krivonogikh bugünlerde Paris’te “Rudnova” soyadıyla yaşıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı çıkan sanatçıların eserlerinin sergilendiği bir galeride çalışıyor.

Kendisine yakın çevreler, Elizaveta’nın hem siyasi görüşleri hem de yaşam tarzıyla Kremlin’den uzak durduğunu ifade ediyor.