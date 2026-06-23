Putin’in 'kişisel düşmanı' olarak anılıyordu: Rus gazeteci ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “kişisel düşmanı” olarak anıldığı belirtilen Rus gazeteci Grigory Nekhoroshev, Letonya’nın başkenti Riga’da ölü bulundu.

69 yaşındaki Nekhoroshev’in, kendi topladığı mantarları yedikten sonra zehirlendiği ve evinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Rus gazetecinin, son 11 yıldır Letonya’nın başkenti Riga’da siyasi sığınmacı olarak yaşadığı belirtildi. Nekhoroshev’in, Rusya’da görev yaptığı dönemde Kremlin’e yakın çevreleri rahatsız eden haberleri nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Nekhoroshev, 2008’de Rus gazetesi Moskovsky Korrespondentin genel yayın yönetmeniydi. Gazete, o dönem Putin’in eşi Lyudmila’dan ayrılarak Olimpiyat şampiyonu eski ritmik cimnastikçi Alina Kabayeva ile evleneceği iddiasını gündeme getirmişti.

Söz konusu haberin yayımlanmasının ardından Putin iddialara sert tepki göstermiş, gazetenin sahibi Aleksandr Lebedev ise kısa süre sonra yayını durdurmuştu.

Nekhoroshev’in bu haberden sonra güvenlik endişesi yaşadığı, kendisini Putin’in “kişisel düşmanı” olarak tanımladığı ileri sürüldü.

ZEHİRLİ MANTAR İDDİASI

Daily Mail’in Letonya merkezli Delfi haber ajansına dayandırdığı haberine göre, Nekhoroshev evinin bahçesinden topladığı mantarları yedikten sonra yaşamını yitirdi.

Arkadaşları, Nekhoroshev’in mantarlar konusunda bilgili olduğunu ancak topladığı mantarların zehirli çıktığını söyledi. Letonya makamlarından ise ölümle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rus gazetecinin ölümüyle ilgili otopsi yapılacağı belirtildi. Letonya’da yaşayan Rus gazeteci Bozena Rynska, Nekhoroshev’in ölümünü “anlaşılmaz” olarak nitelendirdi.

Nekhoroshev’in bir arkadaşı olan Igors Vatolins ise gazeteciyi “yaşlı ya da hasta olmayan, fikirler ve planlarla dolu biri” sözleriyle anlattı.

Putin, Alina Kabayeva ile ilişkisi olduğu iddialarını hiçbir zaman kamuoyu önünde kabul etmedi. Ancak ikili hakkında uzun yıllardır çeşitli iddialar gündeme geliyor.