Putin, Mariupol'a dikkat çekti: İkinci Katerina bu toprakları inşa etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin "kadim bir Rus şehri" olduğunu öne sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Birlik Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
Vladimir Putin, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Mariupol kentini "kadim bir Rus şehri" olarak nitelendirdi.
Putin, "Mariupol çok ünlü, eski bir Rus şehri diyebiliriz. Bilindiği gibi Birinci Petro ilk askeri filoyu burada kurdu, ilk zaferleri kazandı, Suvorov bozkır seferlerini burada yaptı ve İkinci Katerina bu toprakları inşa etti" dedi.
Mariupol dahil olmak üzere Donbas'ın restorasyonunun görüşülmeye başlandığını kaydeden Putin, Donbas ve Mariupol'daki konutlar, anaokulları, kütüphaneler, müzeler ve diğer sosyal tesislerin restore edileceğini söyledi.
Putin, "Dün gece geç saatlerde meslektaşlarımla -saat on iki civarındaydı, gece yarısıydı- sadece bu bölgelerin, Donbass'ın, Mariupol'un yeniden inşasını görüştük" diye konuştu.
MARİUPOL KUŞATMASI
Rusya tarafından Mariupol kuşatması 24 Şubat'ta başladı. Rus güçleri 2 Mart'ta şehri tamamen kuşattı ve ardından yavaş yavaş şehrin kontrolünü ele geçirdi.
20 Mayıs 2022'de Rusya'nın Mariupol'da kalan Ukrayna kuvvetlerinin savaşı durdurma emri verildikten sonra teslim olduğunu açıklamasıyla kuşatma sona erdi.
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