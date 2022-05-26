Putin: Rusya, Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamaz
Putin, Rusya'nın Batılı teknolojilerden mahrum bırakılamayacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak 1. Avrasya Ekonomik Forumu'na çevrim içi katılarak yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vladimir Putin, uluslararası finanstaki kuralların çiğnenmesinin zararlı bir tutum olduğuna işaret ederek, "Ticaret ve finanstaki kuralların ihlalinden herhangi iyi bir sonuç çıkamaz. Başkalarının malvarlıklarının çalınması, özellikle de bu işle uğraşanlar olmak üzere hiç kimseye fayda getirmez" diye konuştu.
Putin, sadece Rusya ve Çin değil, çok sayıda ülkenin bağımsız politikalar sürdürmek istediğini ifade ederek, "Giderek daha fazla ülke bağımsız bir politika gütmek istiyor ve hiçbir dünya jandarması bu küresel ve doğal süreci önleyemez" dedi.
Putin ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki teknolojik avantajların farkında olduklarını belirterek, "Bizi bundan mahrum bırakmak istiyorlar ancak günümüz dünyasında bu imkansız. Aramıza bir duvar dikmediğimiz sürece Rusya gibi bir ülkeyi kimse kopartamaz" ifadelerini kullandı
Video Haberler
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
- Jeofizik mühendisi ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!
- 'TURKEN hakkında konuşmamız lazım'
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım